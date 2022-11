Alfonso Signorini sfida Milly Carlucci | Ballando rischia un crollo di ascolti

, dunque è già pronto ad accoglierci per una nuova puntata con l'ausilio delle due opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Cosa succede stasera al Grande Fratello Vip Le ...Sicuramente, durante la puntata di lunedì, non si lascerà sfuggire l'occasione di indagare su quanto rivelato da Edoardo e proverà a stuzzicare Patrizia e Luciano per saperne di più ...Stasera, lunedì 28 novembre, in prima serata su Canale 5 diciannovesimo appuntamento con reality show condotto da Alfonso Signorini ...Amedeo Venza sostiene che la concorrente squalificata dal Grande Fratello Vip dovrebbe tornare a Cinecittà a breve ...