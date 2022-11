“7 vittime identificate | anche un bimbo di 22 giorni” Tragedia di Ischia | ritrovati i corpi FOTO

(Di lunedì 28 novembre 2022) Dopo la frana disi contano i morti. Alla fine della giornata di domenica 27 novembre: 7sono statee non resta spazio alla speranza di trovarne almeno uno vivo. Erano tutte Casamicciola Terme e sono tutte decedute a causa della terribile frana avvenuta nella giornata di sabato, all’alba. Le loro vite sono state travolte dal fango, così come le loro case. Ad ora restano ancora cinque dispersi, ma le speranze di trovare qualcuno vivo è sempre più flebile. Ne abbiamo parlatoieri: il primo corpo ad essere trovato è stato quello di Eleonora Sirabella, 31 anni. Nel pomeriggio sono poi stati trovati: Maurizio Scotto Di Minico, 32 anni, la moglie Giovanna Mazzella, 30 anni, e il loro figlio Giovangiuseppe. Il piccolo era nato lo scorso 4 novembre e deceduto ad appena 22 ...

Dei due fratellini Monti si cercano ancora padre, madre e un altro fratello.