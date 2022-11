(Di domenica 27 novembre 2022) Sognare un mondo migliore. Un mondo in cui temi come diversità, uguaglianza, inclusione e coesionenon siano tenuti al ...

Luce

Sognare un mondo migliore. Un mondo in cui temi come diversità, uguaglianza, inclusione e coesione sociale non siano tenuti al ..., ad dell'azienda, spiega le ... Marco Piantanida alla festa di Luce!: "Un pizzico di dolcezza e sostenibilità sociale" - Luce Il capitano della squadra degli Stati Uniti nell’edizione numero 44 della Ryder Cup- che si disputerà dal 25 settembre al 1° ottobre 2023 al Marco Simone Golf & Country Club di Roma-ha parlato in escl ...