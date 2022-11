Tunisia-Australia | programma e telecronisti Rai Mondiali Qatar 2022

(Di sabato 26 novembre 2022) Ile isulla Rai di, match valido per la seconda giornata dei gironi deidi. Appuntamento già cruciale per entrambe le squadre, a secco di vittorie ma con i nordafricani che hanno ottenuto un punto e possono così, con un successo, fare un passo importante verso il loro sogno. Fischio d’inizio fissato alle ore 11 di sabato 26 novembre, chi vincerà?sarà visibile su Rai Due con la telecronaca di Dario Di Gennaro e Andrea Stramaccioni. SportFace.

Mondiali, il programma di oggi in Qatar Ore 11:(girone D) Ore 14: Polonia - Arabia Saudita (girone C) Ore 17: Francia - Danimarca (girone D) Ore 20: Argentina - Messico (girone ...Altre quattro partite nella seconda giornata dei gironi della Coppa del Mondo. Alle 11(Gruppo D), alle 14 tocca a Polonia - Arabia Saudita(Gruppo C). Alle 17 i Bleus affrontano la Danimarca (Gruppo D), mentre alle 20 l'Albiceleste incontra il MessicoLa Tunisia ha pareggiato per 0-0 nel match d'esordio contro la Danimarca, l'Australia invece deve riscattarsi dopo il pesante 4-1 ...La diretta live di Tunisia-Australia, match valevole per la seconda giornata del girone D dei Mondiali di Qatar 2022.