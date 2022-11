Trova 40 000 euro nella cassetta | l’incredibile scoperta

Leggi su consumatore

(Di sabato 26 novembre 2022) Incredibilea Ornago, in provincia di Monza Brianza. Riti 40.000delle offerte In tempo di inflazione e difficoltà a gestire le spese familiarire la buona disponibilità e la generosità diventa cosa molto più difficile. Le difficoltà arrivano anche per le piccole parrocchie che devono far fronte ai rincari di energia L'articolo proviene da Consumatore.com.