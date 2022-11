Ranocchia | «Napoli? vedremo se sarà in grado di arrivare in fino in fondo e vincere»

(Di sabato 26 novembre 2022) Andrea, ex difensore dell’Inter, non crede neldi Spalletti per lotta allo scudetto nel campionato di Serie A. Andrea, ex difensore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del portale Assisi Sport.ha parlato della corsa scudetto in serie A manifestando una certa sfiducia suldi Spalletti: L’Inter, praticamente “è casa, dove ho tantissimi amici” uno Scudetto, due Coppe Italia, una Supercoppa Italiana in nerazzurro. “Giocare a San Siro davanti a 80 mila persone è significativo, ci si arriva step dopo step, una volta che l’arbitro fischia il pubblico non lo vedi. A Milano stavo bene, mi hanno accolto premiandomi pochi giorni fa fra tanti applausi allo stadio, ho tanti amici e li sento spesso ogni giorno”. Sull’attaccante più forte mai ...

Le dichiarazioni Andrea, ex difensore dell'Inter, ha parlato ad Assisi Sport. SCUDETTO - "L'Inter si sta riprendendo in campionato, ma ildi Luciano Spalletti, che ho avuto come ...A centrocampo il sogno sarebbe quello di riavere Gaetano dal, ma non mancano idee legate a Gagliardini (Inter) o Filippo(Juve, in prestito al Monza). A proposito di giovani c'è l'...L'ex difensore nerazzurro: “L'Inter per me è casa. La squadra ora sta andando meglio, ma il Napoli va troppo veloce. Contento per il Monza” ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...