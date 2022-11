Rampage 25 11 2022 Black Friday

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 26 novembre 2022) Un caloroso saluto ai lettori di ZW, come sempre siamo pronti per un nuovo episodio di. Ci troviamo nuovamente nella Wintrust Arena di Chicago, tra i match annunciati spiccano quello con in in palio i titoli di coppia della ROH tra gli FTR ed i Top Flight ed il main event tra Dark Order e Faccion Ingobernable. ROH World Tag Teag Championship Match: FTR (c) vs. Top Flight (3,5 / 5) Dante e Darius Martin riescono a impensierire gli FTR grazie al loro incredibile atletismo, questo però non basta a scalfire i campioni in carica. Al termine di una contesa molto piacevole, Dax Harwood e Cash Wheeler hanno ottenuto la vittoria in seguito alla Big Rig eseguita ai danni di Dante Martin. Vincitori ed ancora campioni: FTR Nel post match i Gunns si sono presentati sullo stage ed hanno celebrato con vena ironica la vittoria degli FTR La regia ci ...