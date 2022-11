Gf Vip 7 | uno dei Vipponi a rischio nomination d’ufficio? Ecco perché

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 novembre 2022) Ricordate quando due edizioni fa Andrea Zelletta venne mandato inper aver riportato nella Casa del Gf Vip alcune news calcistiche? Nelle ultime ore uno deirientrato nella Casa di Cinecittà ha bissato “le gesta” dell’ex tronista di Uomini e Donne, violando il regolamento. Wilma Goich non ha saputo resistere e ha comunicato ai suoi compagni d’avventura la clamorosa sconfitta dell’Argentina contro l’Arabia Saudita ai Mondiali che si stanno tenendo in Qatar in questo giorni Arriveranno dei provvedimenti per la cantante? ANDREA ZELLETTA È ANDATO DIRETTAMENTE INPER AVER RIPORTATO UNA INFORMAZIONE IDENTICA … il trattamento deve essere uguale per tutti !!! #incorvassi #gfvip pic.twitter.com/rTivVqlYZy — L 000? (@Li on000) November 26, 2022 L'articolo proviene da Isa e Chia.