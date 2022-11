Agenzia ANSA

... specializzato nella generazione di luce die di laser ad elettroni liberi di alta ...ha spiegato che la sosta prevista solitamente per il mese di gennaio (quando in genere l'è più ...L'accesso alle strumentazioni scientifiche presso Elettra 2Trieste, sito in AREA ... Una riflessione sullo sguardo Fotosintesi artificiale per immagazzinare l'solare Alcune persone ... Energia: Sincrotrone Trieste dimezzerà attività in 2023 - Economia Nel primo semestre del 2023 l'attività del Sincrotrone di Trieste sarà dimezzata per fronteggiare il caro bollette. Lo ha annunciato il presidente di Elettra Sincrotrone, Alfonso Franciosi. (ANSA) ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...