Violenza contro le donne | Despar espone una scarpa rossa

Leggi su udine20

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nella Giornata Internazionale per l’eliminazione dellaleAspiag Service, la concessionaria dei marchi, Eurospar ed Interspar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, ha scelto di esporre nelle vetrine dei negozi del Friuli Venezia Giulia, così come di tutte le regioni in cui è presente, una, simbolo della lottail femminicidio e lale. Un segno con cui, azienda in cui oltre il 65% dei collaboratori è donna, vuole contribuire a sensibilizzare su questa piaga sociale, confermando ancora una volta il proprio impegno per l’universo femminile. Un impegno che il marchio dell’abete ...