Ucraina al buio | chirurghi costretti a operare con le torce

A Kiev l'erogazione era stata ripristinata nel primo pomeriggio di giovedì in gran parte dell', compresa la capitale, ma è stato deciso di mettere in atto restrizioni di emergenza per ..."Mosca ci vuole ale al gelo". A Kiev 7 case su 10 senza corrente Oltre al numero uno ucraino ha parlato anche sua moglie, la first lady Olena Zelenska, interpellata dalla Bbc: 'L'...Nelle immagini si vede la città immersa nel buio dopo che il sistema elettrico è stato compromesso dalle bombe russe Le immagini degli edifici dilaniati dai raid russi. È di sette morti e oltre 20 fer ...Gli ultimi aggiornamenti riguardo il conflitto in Ucraina, la capitale Kiev, dispone di due tre ore al giorno di elettricità ...