Su Twitter arrivano le spunte oro | argento e blu

(Di venerdì 25 novembre 2022) Come annunciato dal titolare del social network, infatti, sono in arrivo due nuove diverse certificazioni di autenticità, una contrassegnata da un simbolo in oro e l’altra in grigio. “Verificheremo ‘Verificato’ venerdì prossimo, ci scusiamo per il ritardo”, ha annunciato il CEO disul suo profilo. Verranno utilizzati segni di spunta dorati per le aziende, segni di spunta grigi per i governi e segni di spunta blu per le persone taggate (che siano celebrità o meno),” ha continuato, “tutti gli account verranno verificati manualmente fino a quando la casella di controllo di verifica non sarà abilitata. ” Nello specifico, per quanto riguarda leblu, quelle riservate all’uso privato, il passo successivo sarebbe quello di dotarle di un’ulteriore etichetta che definisca se appartengono a una determinata organizzazione, a patto, come ha precisato ...