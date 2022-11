Qatar 2022 | la Pagella | i voti degli ' italiani' ai mondiali

(Di venerdì 25 novembre 2022) AGI - Brasile-Serbia autentico derby italiano con 10 giocatori in campo. I migliori sono stati Danilo tra i verdeoro che strappa un 6,5 e il portiere Vanja Milinkovic-Savic che evita un passivo più pesante alla squadra balcanica. Impalpabile Dusan Vlahovic entrato nel finale. Il milanista Rafael Leao, entrato nel finale, segna il gol del momentaneo 3-1del Portogallo sul Ghana, rivelatosi poi decisivo. Il portiere interista André Onana e il 'cervello' del Napoli, André Zambo Anguissa, si sono messi in mostra nella sfortunata prova del Camerun contro la Svizzera. Sufficienza per l'altro camerunense, Honga del Verona, e per il granata Ricardo Rodriguez tra gli elvetici. Nel pareggio a reti bianche tra Uruguay e Corea del Sud si conferma il difensore del Napoli Kim Min-Jae, sufficienti l'altro azzurro Mathias Olivera, il romanista Matias Vina e il laziale Matias Vecino nelle file della ...

Evento :- Senegal, MondialiData : 25/11/Ore : 14.00 Dove vederla : Rai 2 e Rai Play. Sede : Al Thumama Stadium.Partita : Olanda Ecuador Evento : Seconda giornata del gruppo A dei Mondiali diData : 25/11/Ore : 17.00 Dove vederla : Rai Due e in streaming su Rai Play Stadio : Khalifa ...Cala il sipario sulla prima giornata della fase a gironi di Qatar 2022. Con le partite delle nazionali dei gruppi G e H abbiamo già ricevuto le prime indicazioni su questo Mondiale che non smette di ...Anche perché spesso si colpevolizza chi vince e non chi perde. A questi Mondiali in Qatar l’Iran ha preso sei gol dall’Inghilterra (segnandone due), la Costa Rica sette dalla Spagna (non mettendone a ...