Processo Rigopiano | chiesta condanna a 12 anni per l' ex Prefetto Provolo

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 25 novembre 2022) Pescara - Queste le richieste didei procuratori di Pescara Giuseppe Bellelli, Andrea Papalia e Anna Benigni per gli imputati al- accuse di omicidio, disastro colposo e lesioni - per i 29 morti causati dalla valanga che il 18 gennaio 2017 travolse il resort di: per l'exFrancesco12, per i dirigenti della Prefettura Leonardo Bianco 8, Ida De Cesaris 9. Per il sindaco Ilario Lacchetta sono stati chiesti 11e 4 mesi come per il dirigente comunale Enrico Colangeli; per i dirigenti della Provincia di Pescara Paolo D'Incecco e Maurio Di Blasio 10, mentre per l'ex presidente Antonio Di Marco la riè stata di 6 ...