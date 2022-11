Perché Fratelli di Crozza stasera non va in onda | il motivo

(Di venerdì 25 novembre 2022)dioggi non va in: il25 novembre 2022, Noveoggi, 25 novembre 2022,dinon va insul Nove? Lo show di Mauriziooggi non va incon la decima puntata di questa edizioneil comico è risultato positivo al Covid dopo essersi sottoposto al tampone. Per questosul Nove viene proposto un Best of con estratti degli sketch e delle imitazioni delle puntate precedenti, chiamato I miglioridi. Quando torna in? Ovviamente il programma tornerà incon i nuovi episodi appena Maurizio ...

Noialtri fortunati, sì, ma non immuni,può succedere a chiunque, non c'è merito o demerito. ... per tenerlo bene a mente, insieme ai nomi dei suoi due, per non lasciarli troppo andare ...naturalmente tutto è opinabile. Viviamo in un momento di mercato completamente diverso ... non avremmo scoperto talenti come Alice Rohrwacher, Susanna Nicchiarelli, iD'Innocenzo e ...