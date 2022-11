Il multitasking? È un' invenzione culturale L' empatia? Non è solo femminile Il saggio della scienziata Michela Matteoli abbatte tutti gli stereotipi

(Di venerdì 25 novembre 2022) «Basta, basta con questa storia del cervelloche è, e quello degli uomini invece no perché si concentrano su una cosa sola. Che siamo di fronte a due diversi circuiti cerebrali, a due diversi hardware. Io parlerei piuttosto di neurosessismo, didi genere che abbiamo interiorizzato e non hanno alcun fondamento, né scientifico, né biologico». Sanremo 2018, Sting e Shaggy: «Quanto è sexy il cervello delle donne» ...

il Resto del Carlino

... e la loro anti - eroina Serena Martini è impastata di ironia ,e fiuto per il mistero ...anche il saggio La molla e il cellulare - Che differenza c'è tra una scoperta e un'(...... l'affermazione della pratica disturbata e disturbante del; l'"always on" che ... la ritenzione terziaria non sarebbe stata possibile senza l'delle tecnologie per la ... Le mille esistenze di Rolando Gualerzi