(Di venerdì 25 novembre 2022) Marin Cilic e Bornanon giocavano insieme in nazionale in Coppadal 2018. A Lille guidarono laa vincere l'ultimacon il vecchio formato nella storia della manifestazione. ...

Tiscali

sembra avere tutte le intenzioni di guidare la Croazia anche al primo titolo con il nuovo formato. Dopo il successo sullo spagnolo Roberto Bautista Agut, ha dominato Thanasi Kokkinakis 64 63 e ...Il canadese ha superato in due set Bornae non ha lasciato nemmeno un game al croato nella seconda frazione di gioco. Le dichiarazioni di Medvedev e Shapovalov prima della finale 'È stata una ... Coric lancia la Croazia, Kokkinakis ko: finale in Davis più vicina Marin Cilic e Borna Coric non giocavano insieme in nazionale in Coppa Davis dal 2018. A Lille guidarono la Croazia a vincere l'ultima finale con ...