Violenza sulle donne | domani alle 18 convegno al Cis | interverrà il professor Mazzullo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Contro la. Non poteva mancare l’iniziativa del Cis, il centro di inziative sociali di Domenico Gramazio, sempre sensibile a attentotematiche femminili. Al punto da avere istituito da qualche tempo il comitato7 marzo. Pertanto, 25 novembre segna una giornata importante che avrà il suo svolgimento presso la sede di Viale Etruria con il“No alla”. Il comitato7 marzo nella ricorrenza della Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro2022, ha organizzato per, venerdì pomeriggioore 18 un un’incontro-dibattito sul tema ormai ...

... imparziali e trasparentipresunte violazioni dei diritti umani, in linea con gli standard internazionali, di cessare immediatamente 'di usare lae le molestie contro i manifestanti ...Difatti quest'ultima avrebbe voluto che rimanesse nel videowall l'immagine della locandina del cortometraggio per ricordare a tutti che domani 25 novembre sarà la giornata contro la...I dati confermano, purtroppo, un numero sempre più crescente di violenze contro le donne e che le forme più gravi sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Dati allarmanti che impongon ...La lotta alla violenza sulle donne non conosce differenze di partito: è unanime l'approvazione dall'Aula del Senato per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, non ...