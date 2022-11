Traffico Roma del 24-11-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Luceverdedalla redazione incolonnamenti sul grande raccordo anulare carreggiata interna tra la diramazionesud e l’ardeatina in carreggiata esterna invece auto in coda all’altezza del Bivio con la 20 e quello con la Aurelia sullaFiumicino file tra l’altro del Tevere la Cristoforo Colombo in direzione dell’Euro sulla Pontina fila in entrata atra Castelno in via di Decima della A24L’Aquila sono file tra Togliatti e Portonaccio in direzione della tangenziale est è su quest’ultima code da via Tiburtina via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico ancora tra il bivio con la 24 e viale Castrense in direzione San Giovanni filecongestionato sulle principali strade in ingresso in città per un incidente era nettamente su Largo ...