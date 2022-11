Soumahoro si autosospende dal gruppo Alleanza Verdi-SI

(Di giovedì 24 novembre 2022) AGI - Aboubakarsidalparlamentare di- Sinistra Italiana. Non un atto dovuto, per il deputato finito nell'occhio del ciclone con la vicenda delle cooperative di braccianti gestite da alcuni famigliari e sulle quali la procura di Latina ha acceso i fari., che si è fatto conoscere negli anni per aver difeso da sindacalista i diritti dei braccianti, non risulta nemmeno indagato. Ma il dato politico c'è e pesa come un macigno su una forza politica, l'- Sinistra Italiana, per la quale i diritti dei migranti e dei lavoratori in generale sono temi identitari. La decisione è arrivata al termine di una riunione fiume durata oltre sette ore, fra ieri sera e questa mattina, alla quale hanno ...

Pressing di Verdi e Si, il deputato si: pasticcio o imbroglio Aboubakar e la politica come talent showaccusato dagli ex soci della Lega braccianti: "Venivi solo per ...ALCUNI LINK RECENTI (E MENO) https://ilmanifesto.it/- si -- adesso - dovra - spiegare https://ilmanifesto.it/su - karibu - e - aid - si - indaga - per - malversazione https://...Il prete dei migranti: "Mai visto Soumahoro con gli stivali nel fango. Li usa per i video" Persino gli stivali con cui si era presentato il primo giorno in Parlamento, ha dovuto restituire. Non erano ...E’ stata messa la toppa. Per non cacciare Aboubakar Soumahoro, e cercare in un mare d’imbarazzo e di vergogne di salvare al faccia all’alleanza rosso-verde e di non venire ...