Qatar 2022 | Klaus Davi | ' gaffe Rimedio su ' razze' ? Termine aberrante | scuse non bastano' **

(Di giovedì 24 novembre 2022) Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Il'razza' non fa parte del mio vocabolario. Sono per l'inclusione e accoglienza. Lo trovo un, e mi lascia sorpreso che arrivi da una persona che conosco come una persona a modo e posata. il telecronistaha fatto bene a scusarsi, ma non basta". E' l'opinione del sociologo e massmediologoche all'Adnkronos commenta così lo 'scivolone' del telecronista Rai Albertoieri durante la telecronaca dei Mondiali in Qatar. Parlando dell'arbitro di Belgio-Canada, originario dello Zambia, e dei componenti del Var, il giornalista, ha commentato: "Stasera ci sono tante”. "Dico sinceramente che io sono cresciuto figlio dell'Europa, cresciuto in vari Paesi, nato in Svizzera scuole ...

... quella in programma alle Portogallo - Ghana: diretta tv e streaming Portogallo - Ghana, gara valida per il primo turno della fase a gironi del Gruppo H dei Mondiali di, è in programma ...... ha parlato in un intervento a Radio Capital dell'assegnazione del Mondiale in: 'Perché il mondiale inNel 2010 ci fu una strana votazione doppia, su Russia 2018 e, in quella ...Uruguay-Corea del Sud: i consigli per il Fantamondiale Come ben sapete, per ogni partita, il vostro vice-allenatore sceglierà un quinto calciatore bonus da schierare. Per Uruguay-Corea del Sud le… Leg ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...