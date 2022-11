Pianeta Milan

E' piaciuto ai vertici Fifa l'operato di Orsato nella sua prima gara ai. L'arbitro di Schio aveva diretto con polso fermo il delicato debutto tra i padroni di casa ...commento di Luca. ......questi discussidi Qatar 2022. Primi tempi con 4 - 5' oltre il 45' non si erano mai visti, così come i recuperi della ripresa, spesso superiori addirittura ai 10'. L'ex arbitro Luca, ... Mondiali, Marelli: “Può essere il preludio per il tempo effettivo” L'ex arbitro Luca Marelli è stato intervistato da Radio FirenzeViola ed ha parlato delle nuove direttive sul recupero che stiamo vedendo ai Mondiali: "Senza i minuti ...Nel corso di questo mondiale in Qatar si è assistito all’utilizzo del maxi recupero per raggiungere un tempo effettivo di gioco non inferiore ai 50 minuti. Maxi recupero opinione Marelli. Maxi recuper ...