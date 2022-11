Mondiali | Abraham ' non essere in Qatar mi farà crescere'

... ma contro di loro Leonardo Spinazzola ha probabilmente faticato meno di quanto gli è capitato in questi giorni a Tokyo , dove i giallorossi sono in tournée durantel a sosta per iin Qatar ..A dirlo è Tammydopo la mancata convocazione con l'Inghilterra per il Qatar, parlando in ... quindi penso che non essere aimi abbia fatto capire che cosa ho ancora da fare. Ho ancora ...Il centravanti prende scherzosamente in giro il compagno di squadra, protagonista di un simpatico siparietto con i giornalisti giapponesi durante la tournée della Roma a Tokyo ..."Certo che mi sarebbe piaciuto essere con l'Inghilterra ai Mondiali in Qatar, ma questo tipo di situazioni ti fanno crescere come persona e anche ...