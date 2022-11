Apre il salotto di “Citofonare Gaetano” con Diego Passoni e Cristina Bugatty | quest’anno anche su Bergamonews

(Di giovedì 24 novembre 2022) Bergamo. È partita con successo l’ottava edizione del Donizetti Opera, festival internazionale dedicato al compositore bergamasco, organizzato dalla Fondazione Teatro Donizetti presieduta da Giorgio Berta con la direzione generale di Massimo Boffelli, la direzione artistica di Francesco Micheli e quella musicale di Riccardo Frizza. Sale teatrali gremite e applausi per tutti hanno segnato il debutto dei tre titoli operistici: La favorite, Chiara e Serafina e L’aio nell’imbarazzo, oltre al primo appuntamento di Opera Family conGioppino e l’Elisir d’amore con i Burattini di Daniele Cortesi. Dopo le serate inaugurali, la seconda settimana di festival continua non solo con gli appuntamenti in teatro (venerdì 25 novembre al Teatro Sociale Chiara e Serafina, sabato 26 novembre al Teatro Donizetti L’aio nell’imbarazzo, domenica 27 novembre al Teatro Donizetti La ...

