Vinci Casa mercoledì 23 novembre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di mercoledì 23 novembre 2022)23. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i23 ...

www.controcampus.it

... il soprano Yuliya Tkachenko è la figlia Silvia, il soprano Federicaè la cognata Pia, Andrea ... lo sbattere di una persiana irraggiungibile al primo piano di unain rovina, le voci ......di Pastorale della Salute Presentato questa mattina presso l'Istituto ITIS 'Leonardo da' di ... Gli onori dile vice presidi la Prof.ssa Brodo e la Prof.ssa Zaccani, la giornata è stata ... Estrazione VinciCasa oggi 22 novembre 2022: numeri e quote Appuntamento del martedì con il Vincicasa, il concorso che mette in palio ogni giorno un premio del valore di 500mila euro. Il vincitore non dovrà fare altro che presentarsi con la ricevuta vincente ...Nel concorso Win for Life VinciCasa di martedì 23 novembre manca il '5' e la prima moneta sfugge ancora. Scritto da Redazione Niente “5” ad inizio settimana nel concorso Win for Life VinciCasa n° 326 ...