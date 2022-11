Sparatoria in un supermercato in Virginia | almeno sei morti - Esteri - quotidiano net

Killer in azione in un Walmart, martedì notte, a Chesapeake. L'aggressore sarebbe il direttore del, secondo quanto riferito dalla ...Negli Stati Uniti è di almeno sei vittime ed alcuni feriti il bilancio dellaavvenuta ieri notte in undi Chesapeake, in Virginia. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla polizia, a sparare sarebbe stato il direttore del, che poi ha ...Chiede alla figlioletta minore di 11 anni di eseguire prestazioni sessuali su di lui in cambio del pagamento per un videogioco, ma il papà orco di 43 anni non la ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...