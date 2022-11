Scozia | Corte Suprema Gb | “Parlamento non può indire referendum indipendenza”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) (Adnkronos) – Labritannica, presieduta da Lord Reed, ha stabilito che ildi Edimburgo non puòautonomamente un nuovosull’della. Come riportano i media britannici, la decisione è stata unanime e laha respinto la tesi del Lord Advocate of Scotland, sostenendo che talenon può tenersi senza il consenso deldi Londra. “Ilscozzese non ha il potere di legiferare per unsull’scozzese”, ha dichiarato Lord Reed. Laha anche respinto una mozione dello Scottish National Party (Snp) basata sul diritto all’autodeterminazione, ...

Sky Tg24

EDIMBURGO - I sogni di indipendenza scozzesi sono andati a sbattere contro la decisione dellaSuprema di un Regno di cui Edimburgo non vuole più fare parte. O meglio, gli scozzesi chiedono,......Regno Unito ha deciso che il parlamento scozzese non ha il potere per chiedere da solo che si tenga un nuovo referendum sull'indipendenza della, dopo quello fallito del 2014. Secondo la... Indipendenza Scozia, Corte Suprema dice no a nuovo referendum La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito mercoledì all’unanimità che il Parlamento scozzese non può indire un secondo referendum sull’indipendenza senza la preventiva autorizzazione di Westminste ...Ma la battaglia prosegue. Perché Sturgeon non si arrende. Anche se il governo di Londra ha sempre detto no a un secondo referendum in Scozia in questi anni (da Boris Johnson a Rishi Sunak), pure il ...