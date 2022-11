Schillaci | «Serve una vera riforma socio-sanitaria e via la visione ospedalocentrica»

(Di mercoledì 23 novembre 2022) «Tutti noi siamo concordi nel ritenere che vada portata avanti un’operazione di efficientamento del sistema sanitario anche attraverso il superamento di una, limitando l’inappropriatezza dei ricoveri ospedalieri e riportando gli ospedali a luoghi di cura per acuti e dedicati al trattamento delle patologie più complesse, liberando così risorse economiche da destinare al territorio e ai servizisanitari». Lo ha sottolineato il ministro della Salute Orazio, nel suo intervento alla seconda giornata della XXXIX Assemblea annuale Anci (Associazione nazionale Comuni italiani), in corso a Bergamo.sulla sanità del futuro «Prossimità, multidisciplinarietà, integrazione, domiciliarità e digitalizzazione – ha spiegato il ministro – sono i driver della ...

Il ministro della salute Orazioha annunciato la riduzione della quarantena per i positivi: si potrà tornare a lavoro dopo ... Quindi, se arriverà l'ordinanza, nelle prossime settimane...... secondo cui la mascherinaancora ed è importante seguire alcune norme igieniche come il lavaggio delle mani: Nel frattempo, il ministro della Salute, Orazioha fatto sapere che il ...Covid, tornano a crescere contagi. Gimbe: “Serve piano del governo” Negli ultimi 7 gironi risale la curva epidemiologica del Covid in Italia. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva ...Il ministro della Salute al congresso della società italiana di malattie infettive e tropicali: “particoalre attenzione ad anziani e fragili” ROMA – Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, al XXI ...