Moda afro e nozze | tutte le attività di lady Soumahoro | il caso s' ingrossa

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 novembre 2022) "K Mare 2018". Laddove 2018 è l'anno di lancio della collezione di costumi, parei e kaftani proprio alla vigilia della stagione estiva. Stilista d'eccezione: Liliane Murekatete, la moglie di Aboubakar, fresca di nomina co me consigliere della cooperativa sociale Karibu, impegna ta nei servizi di accoglienza dei migranti nella provincia di Latina. Quella stessa Karibu che oggi, insieme al Consorzio Aid, dove risultano amministratori la cognata e la suocera del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Italiana (estraneo ai fatti), è sotto «accertamenti» da parte della procura di Latina per presunte irregolarità gestionali. L'ATTACCO DI CASAPOUND Ebbene Liliane, quando viene chiamata nel Cda della società, lancia l'idea di una linea direalizzata dai richiedenti asilo della sua Coop. Una sorta di «made in Italy africano», riferirono all'epoca ...