Messi o CR7? La scelta di Beasley VIDEO

Il Newcastle aveva tentato il fenomeno di Madeira anche ad agosto, ma alloravoleva tornare a giocare in Champions e per questo aveva declinato la proposta sperando fino all'ultimo in una ...Cristiano Ronaldo ©LaPresseAl momento, come spiegato più volte negli ultimi giorni,sarà ...partita in cui l'ex Manchester vorrà subito andare a segno per pareggiare i conti con la rete di. ...Stramaccioni cessione gioiello. Risalta quindi come il tecnico volesse tenere il centrocampista croato all’Inter. Nonostante la volontà di Stramaccioni per tenerlo in rosa nell’agosto del 2015 è arriv ...Cr7 sarà motivato dal lasciarsi alle spalle questo fallimento ... Inoltre Ibrahimovic al Barcellona giocò con Lionel Messi. Al Milan nell'eventualità si toglierebbe lo sfizio di giocare con Cristiano ...