LIVE Belgio-Canada 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | Davies sbaglia un rigore | gran parata di Courtois!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? Larye prova la rasoiata di sinistro, ma la palla finisce abbondantemente fuori. 11? CLAMOROSADIIl portiere delcapisce le intenzioni di Alfonso Davis e impedisce ai canadesi di passare in vantaggio! 10? A calciare sarà Alfonso. 10? CALCIO DIPER IL! Cartellino giallo per Carrasco! 9? ATTENZIONE! L’arbitro va a rivedere l’azione precedente al VAR, potrebbe esserci un colpo di mano di Carrasco! 8?SUBITO PERICOLOSO! Ci prova col destro al volo Buchanan, la deviazione della difesa belga rende tutto facile per Courtois. 7? David non riesce a trovare la porta dopo l’ottimo cross di Buchanan, c’è stata la deviazione del...