L’ex Napoli non ha dubbi | “Venderei Osimhen per un motivo”

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Con la pausa Mondiale in atto, è tempo di trarre le prime conclusioni dalla prima parte di campionato appena trascorsa. Il primo dato che salta agli occhi è quello relativo ai gol fatti, dove gli azzurri di mister Spalletti spiccano rivelandosi il miglior attacco della Serie A. Il traguardo conquistato è merito dello straordinario gioco di squadra degli uomini di Spalletti, ma anche delle numerose individualità presenti all’interno del gruppo e alla grande varietà di scelte offensive a disposizione dell’allenatore ex Inter e Roma: quando è stato indisponibile per infortunio il bomber Victor, Spalletti ha potuto fare sicuro affidamento su sostituti del calibro di Simeone e Raspadori, i quali si sono sempre fatti trovare pronti. A parlare del ruolo di attaccante è un ex, Antonio Floro Flores. Quelle che seguono, sono le sue ...