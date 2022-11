Indiscrezione dall’Inghilterra – Conte punta un gioiello azzurro

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Non è una novità che la rosa del Napoli rappresenti una piazza importante per gli acquisti delle big europee. Diversi talenti azzurri, infatti, hanno lasciato la città partenopea per trasferirsi oltremanica. Questa volta l’secondo cui Antoniostiando unarriva proprio dai media britannici. Si tratta del sudcoreano Kim Min-Jae, arrivato L'articolo