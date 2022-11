Giandavide De Pau è un serial killer? Riaperti i faldoni sul “macellaio dell’Ardeatina” e altri “cold case”

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Dalle indagini della Procura di Roma sul triplice omicidio avvenuto nel quartiere Prati il 17 novembre emergono elementi che lasciano aperta la porta a clamori sviluppi:De Pau potrebbe essere un. Non a caso gli inquirenti romani hanno riaperto idi alcuni “”. I casi freddi, archiviati come delitti compiuti da ignoti. Omicidi che riguardano nella maggior parte dei casi prostitute e trans. De Pau è un? Ecco dove nasce il sospetto degli inquirenti I magistrati contestano infatti anche il rischio di reiterazione del reato associato ad una indole violenta dell’uomo, che nel passato è stato coinvolto in varie vicende giudiziarie compreso un episodio di violenza sessuale ai danni di una donna ...

Estratto dell'articolo di Michela Allegri e Alessia Marani per 'Il Messaggero - Edizione Roma'DESeDeha ucciso le tre prostitute di Prati agendo in una maniera tanto efferata quanto sconsiderata, come ritengono gli ...È stato fissato per oggi l'interrogatorio di convalida del fermo diDe, il 51enne romano accusato del triplice omicidio di Roma ( CHI ERANO LE TRE VITTIME - LE PAROLE DELL'AMICA - IL TESTIMONE ). L'atto istruttorio si svolgerà nel carcere di ...Domani mattina l'interrogatorio di convalida del fermo di Giandavide De Pau. Si lavora per ricostruire quanto accaduto e per trovare .... Alcuni punti, tuttavia, restano da decifrare come ad esempio l ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...