Chi è Liliane? Sfilate di moda e relazioni vip | Ma i migranti senza luce e cibo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Sullo scandalo dell'accoglienza deiche ha travolto i familiari del deputato Aboubakar Soumahoro sta indagando la Procura di Latina. Anche il ministero delle Imprese ha deciso di inviare gli ispettori per fare chiarezza su ciò che accadeva nelle coop riconducibili alla suocera di Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, e in lavorava anche la moglieMurekatete. Le questioni aperte su cui si deve faresono essenzialmente due: le presunte malversazioni di erogazioni pubbliche e le sempre presunte condizioni "malsane" in cui erano costretti a vivere i, lasciati secondo alcuni raccontiacqua néper giorni. Tutte accuse - è bene ribadirlo da dimostrare. L'utilizzo dei fondi pubblici è strettamente legato agli stipendi non pagati ai lavoratori delle ...

Tutto è rendicontato e posso provarlo", mentre la moglie del deputato,Murekatete, ha ... Ma, avuole seppellirmi politicamente, dico: mettetevi l'anima in pace, il fango mediatico non ci ...D'altronde nel curriculum la signora,Murekatete , ha scritto organizzatrice di matrimoni, non raccoglitrice di pomodori, e dev' essere all'altezza di quel che vende. "Non rispondeva al ...Sullo scandalo dell'accoglienza dei migranti che ha travolto i familiari del deputato Aboubakar Soumahoro sta indagando la Procura di Latina.Le cooperative "Karibu" e "Consorzio Aid" sono finite sotto la lente della procura di Latina per possibili irregolarità nei contratti e nei pagamenti ...