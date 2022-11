Calcio | Mondiali 2022 | la sfida avvincente tra Croazia e Marocco apre il programma di oggi

Leggi su oasport

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Nell’analizzare il girone F deidiin Qatar saltano, inevitabilmente, subito all’occhio Belgio e; eppure, le altre due Nazionali quali Canada enon vanno affatto sottovalutate. I Vicecampioni del Mondo, sconfitti in finale dalla Francia nel 2018, esordiranno in questa competizione contro la selezione marocchina, partendo sì come favoriti, ma non è un risultato scontato. In realtà, a maggior ragione dopo aver visto quanto accadutocon l’Argentina (clamorosamente sconfitta dall’Arabia Saudita), non c’è e non può esserci nulla di scontato in questo Mondiale. A prescindere da ciò, lo stesso valore della rosa marocchina avrà sicuramente indotto un minimo di preoccupazione nel preparare il match (in...