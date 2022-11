ARPA Lazio | Concorso per 4 Collaboratori Tecnici

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 23 novembre 2022) L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delha indetto unPubblico per la ricerca di 4 Figure come Collaboratore Tecnico Professionale, categoria D. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno e determinato per la durata di ventiquattro mesi. Bando di, ente regionale dipendente dalla Regione, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 199 del 24 ottobre 2022 ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e determinato, per la durata di ventiquattro mesi di quattro unità di collaboratore tecnico professionale, categoria D, codice avviso 04 del CCNL del comparto sanità per le attività della convenzione per implementazione delle reti ...