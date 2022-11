Anche il sesso è in recessione

Leggi su panorama

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Eros in caduta libera. Dopo un’epoca di esibita, consumata (apparente?) libertà, oggi non ne abbiamo più né la voglia né il coraggio e neppure la fantasia. Un calo del desiderio che si diffondetra i giovani. I motivi? Noia, vite di fretta, lavoro sopra tutto... E rapporti dove alla passione si preferisce il rifugio di una tiepida tenerezza. «Per un’ora d’amore non so cosa darei» cantavano i Matia Bazar nel 1975. Un bel niente, risponderemmo oggi. Nealla peggiore serie tv ci sentiremmo di rinunciare per un’ora d’amore. Chi più ne ha la forza, la voglia e il coraggio? Non lo si dice, ma ormai si pensa. Il grande psicoanalista Luigi Zoja ha descritto il calo della sessualità nel suo ultimo saggio, Il declino del desiderio (Einaudi). «Il problema è immenso, le discussioni che lo riguardano invece sembrano squittii di topo» osserva dal suo ...