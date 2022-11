Violenza su donne | Fontana | ' nessuna vergogna nel denunciare'

(Di martedì 22 novembre 2022) Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Purtroppo ci sono tante ragazze eche subisconoe che poi non denunciano, perché magari sino. Il mio è appello è aquando capitano cose di questo tipo, perché gli unici che si devonore sono quelli che usanonei confronti delle". Lo ha affermato il presidente della Camera, Lorenzo, in occasione del convegno 'Non più sole - La drammatica attualità dellacontro le' in corso a Montecitorio, in vista della celebrazione, il prossimo 25 novembre, della Giornata internazionale per l'eliminazione dellacontro le

Il capitolo fondamentale del programma è riservato al contrasto alla violenza sulle donne, che ha visto l'istituzione di centri di ascolto in azienda , attivi ogni giorno, e la realizzazione di un ...Così nel Rapporto interforze, curato dalla Polizia criminale, in vista della Giornata della violenza contro le donne. Settantuno quelle uccise in ambito familiare/affettivo, 42 delle quali per mano ... La violenza digitale, invasiva e nascosta degli stalkerware che colpisce le donne che quest'anno sosterrà i progetti di Mani Tese per favorire l'emancipazione delle donne in Africa Occidentale contrastando la violenza di genere, l'abbandono scolastico delle ragazze e favorendo ...