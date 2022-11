Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 192 | 3 punti

Apertura in calo per il differenzialeBtp italiani e Bund decennali tedeschi a 192,3 punti, contro i 193,6 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,922%, contro l'1,997% segnato dai titoli tedeschi. . 22 ...... tanto che l'oscillazione è avvenuta in un range0,50% e 4,80%. Ad essere sinceri, statisticamente parlando non dovrebbero esserci grosse probabilità, anche perché con unoalmeno di 150 ...Apertura in calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 192,3 punti, contro i 193,6 della chiusura precedente. Invariato il rendimento annuo italiano al 3,922%, contro l'1,9 ...Il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi ha chiuso in rialzo a 193,6 punti, contro i 187 della chiusura di venerdì scorso. In crescita anche il rendimento annuo italiano, salito di ...