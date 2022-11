Simona Ventura e quel momento difficile vissuto insieme al suo compagno | “Mi è sempre stata vicino”

Leggi su howtodofor

(Di martedì 22 novembre 2022) Al fianco del suoGiovanni Terzihauna dir poco complesso, una traversia sia che avrebbe distrutto chiunque.è una notissima conduttrice. Giudice di XFactor, presentatrice di Temptation Island, in cui era presente come naufrago addirittura il suo ex marito, e conduttrice sportiva:è Super Simo veramente in tutte le salse. Laè una donna forte e tenace e ciò è dato anche dal suo passato. In un periodo della sua vita, è dovuta stare al fianco di suo marito in unveramente. Vediamodi cosa si tratta Al fianco del suo: il...