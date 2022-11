(Di martedì 22 novembre 2022) C'è poi quella frase - "mi sento così per quello che vedo e mi hanno raccontato, perché non leggo" - che suona davvero arrogante. Non bene. Il tentativo del numero uno della FIFA di compiacere tutti ...

Corriere della Sera

alla seconda potenza, solo Donald Trump, se giocasse a pallone, avrebbe potuto tirar fuori di meglio. C'è poi quella frase - "mi sento così per quello che vedo e mi hanno ...... compiuti nell'indifferente omertà di un intero paese , ma anche dell'establishment...Uno degli elementi distintivi della vita politica e sociale del Sudamerica è sicuramente il... Populismo calcistico | Italians Il leader di Italia Viva ed ex premier Renzi ha attaccato la presidente del Consiglio Meloni per la gestione degli sbarchi: “Deve capire che ...Il leader di Italia Viva afferma: "A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull’immigrazione" ...