Mattarella | ' tutelare diritti cittadini in tutta Italia rispettando Costituzione'

(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - I "dei, al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Bergamo in occasione dell'apertura dell'assemblea dell'Anci.

Ci sono stati negati incontri con il presidente Draghi e con il presidente". Verrebbe da ... ma diun pianeta in cui la popolazione ha superato gli 8 miliardi di individui". Crede ...... ricordando le parole del Presidente della Repubblicache ha evidenziato come "l'infanzia e l'adolescenza significail futuro dell'umanità". Ha, successivamente, risposto ...Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - I "diritti dei cittadini, al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità ...ROMA (ITALPRESS) – “Il sistema di welfare è una colonna portante del nostro modello di convivenza e una misura della concreta attuazione dei principi della nostra Costituzione. Riflettere sui modi in ...