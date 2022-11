(Di martedì 22 novembre 2022) Evenfi è la prima piattaformaabilitata, ma solo grazie al paese iberico. L'Italia è in ritardo di un anno nell'approvazione delle nuove norme comunitarie. A rischio tutto il settore

Wired Italia

...il primo social di commerce tutto italiano innovazione Come guadagnare dal lending... EccoEduTech Challenges sarà dedicato alla necessità di ripensare l'offerta formativa mettendo ...... digital lending, finanziamenti a medio - lungo termine, instant lending,. La ... questo con Banca Privata Leasing è un accordo particolarmente significativointroduce una nuova ... Crowdfunding, perché una startup italiana è dovuta andare in Spagna per la licenza