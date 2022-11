Covid | Mattarella | “Vittime monito permanente e appello severo a responsabilità”

Leggi su italiasera

(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – “Resteranno scolpite nelle nostre menti le terribili immagini dei camion militari che portano via i feretri di tante persone morte a causa del virus, persone che in molti casi ci hanno lasciato senza il saluto dei familiari, senza una preghiera al loro funerale. Non le dimenticheremo. Rappresentano un. Une non effimero alla. Celebrare qui l’assemblea dell’Anci vuol dire consapevolezza delle lezioni derivanti dalla pandemia”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio, di fronte ai sindaci italiani riuniti a Bergamo. “Stato, Regioni, Comuni, Province, hanno saputo fare squadra durante la pandemia, affermando l’unità della Repubblica, con una mirabile capacità di ricomposizione e intesa nella conduzione ...