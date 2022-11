82 donne uccise quest' anno | 42 da partner o ex

(Di martedì 22 novembre 2022) Dei 221 omicidi commessi nei primi nove mesi di(lo stesso numero del 2021), 82 havuto vittime femminili, contro le 90 dello scorso( - 9% ). In ambito familiare - affettivo se ne ...

Nello stesso periodo sono state 4.416 le violenze sessuali (+9% rispetto al 2021);il 92% delle vittime. . 22 novembre 2022...giorni le manifestazioni sono state anche l'occasione per commemorare le oltre 1.500 persone... Ma le immagini della pacifica rivoluzione iraniana, con leche si svelano e si tagliano i ...Il 25, 26 e 27 novembre simbolicamente tutti i giocatori e agli addetti ai lavori scenderanno in campo mostrando il colore rosso ...Alla polizia locale non risulta la rimozione della vettura: si ipotizza, quindi, che qualcuno possa aver aiutato il 51enne ...