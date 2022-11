Storie che non passano di moda

Leggi su panorama

(Di lunedì 21 novembre 2022) State per assistere a una sfilata sensazionale. Tutti i più importanti protagonisti dellainternazionale sono riuniti nello stesso posto per presentare l’essenza delle loro collezioni e i loro abiti più memorabili per celebrare le tappe salienti della loro carriera. È in edicola il nuovo libro di Enrica Alessi, , un racconto in 52 capitoli che narra le vite di altrettanti personaggi che, attraverso le loro vite, raccontano lacome non era mai stato fatto prima. Un progetto durato tre anni che vede la partecipazione di Jacopo Ascari con le sue evocative illustrazioni. Con le prefazioni di Tony di Corcia e Rossella Jardini, parte dal 1801 - anno di nascita di monsieur Thierry Hermes - fino ad arrivare ai giorni nostri, con un racconto sull’intramontabile icona di stile (e personale icona di riferimento dell’Alessi) Iris Apfel. ...