Perché i Soliti ignoti oggi non va in onda | il motivo

Leggi su fattidigossip

(Di lunedì 21 novembre 2022) Mondiali Qatar 2022non va in? Il gioco di Rai 1 condotto da Amadeus si ferma a partire da lunedì 21 novembre 2022 per lasciare spazio alle partite dei Mondiali di Qatar 2022. La Rai infatti trasmette tutte e 64 le partite del torneo di calcio in diretta ed esclusiva. In particolare su Rai 1 andranno intutti i big match e soprattutto le partite che si giocano all’orario serale delle 20. Per questo Inon va in. Inoltre cambierà in generale molto il palinsesto delle reti Rai in questo mese. Non andranno inaltri programmi molto seguiti come I fatti vostri, mentre il palinsesto di Rai nel pomeriggio cambierà con L’Eredità che anticipa alle 18.10 e il Tg1 ...