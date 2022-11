Paola Barale | “Non avere figli è stata una mia scelta Sono libera | non trasgressiva”

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 21 novembre 2022) Dopo l’esperienza a “Ballando con le stelle”, tra qualche giornotornerà ad un suo vecchio amore: il teatro. La showgirl piemontese è infatti tra i protagonisti della commedia “Se devi dire una bugia dilla grossa”. “intollerante alle bugie, la lealtà è qualcosa di molto coraggioso” In un’intervista a “Today”, l’ex sosia di Madonna svela di essere “intollerante alle bugie”. “Credo molto nella lealtà e nel coraggio di essere se stessi e di mostrarsi per quello che si è – confida – Non adeguarsi sempre, non stare all’interno di un gregge ma essere un outsider è molto difficile, ma è quello che ti rende viva e vera. La lealtà è qualcosa di molto coraggioso. Essere leali è faticoso, la verità a volte fa male, ma nascondersi e mentire non risolve niente, soprattutto se davanti hai una persona a cui vuoi ...