Omicidio Desirée | confermate in appello le condanne | ergastolo per due degli accusati La madre | «Mostri | restino dietro le sbarre»

(Di lunedì 21 novembre 2022) La Corte d’di Roma ha confermato tutte e quattro lecomminate in primo grado ad Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe, i quattrodi aver drogato, violentato e uccisoMariottini il 19 ottobre del 2018. Come da sentenza del 19 luglio del 2021, dunque, sono stateal termine di quattro ore di camera di consiglio leall’per Gara e Salia, e lea 27 anni di carcere per Chima e 24 e mezzo per Minthe. I reati per cui i quattro sono stati condannati sonovolontario, violenza sessuale e spaccio. La ragazza di 16 anni di Cisterna di Latina era stata trovata senza vita in uno stabile abbandonato nel quartiere romano di San Lorenzo. La ...